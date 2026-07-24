Под контролем мэрии: на улице Стартовой ликвидируют последствия свежего провала

В Ленинском районе Новосибирска продолжают нарастать коммунальные проблемы. Рядом с местом масштабной аварии на 18-метровом коллекторе произошел новый провал проезжей части, вызвавший оперативную реакцию городских служб, пишет ТАСС.

Детали нового провала на улице Стартовой

Городские службы зафиксировали повреждение дорожного полотна и приняли первые меры безопасности.

Вялотекущий коммунальный кризис проявился у дома № 10 по улице Стартовой, всего в 300 метрах от основного котлована. По данным мэрии Новосибирска, провал образовался из-за дефекта на сети ливневой канализации. Специалисты уже оцепили опасную зону металлической сеткой и готовятся к восстановительным работам.

Ситуация находится под контролем профильных служб городского хозяйства и районной администрации.

Хронология и масштаб коммунального кризиса

Инцидент произошел в зоне действия режима повышенной готовности, введенного властями города.

Проблемы в Горском микрорайоне начались 12 июля с повреждения глубокого канализационного коллектора. Ситуацию усугубил ливень 18 июля, вызвавший обрушение стенок котлована, которые пришлось экстренно укреплять металлическим шпунтом. 23 июля мэрия ввела режим повышенной готовности, а мэр Максим Кудрявцев признал, что город не сталкивался с авариями подобной сложности десятилетиями.

В Минжкх региона заверили, что прямой угрозы для фундамента ближайших жилых домов на данный момент нет.