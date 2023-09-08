Девушка съела шаурму под Курском и умерла, 14 человек госпитализированы к кишечной инфекцией

Там также поясняется, что как скончавшаяся в больнице на руках у медиков девушка, так и все пострадавшие, приобрели шаурму в одном из местных киосков фаст-фуда. В настоящее время не менее 14 человек обратились за медпомощью в больницу, у четверых из них выявлена кишечная инфекция, у них диагностировано состояние средней тяжести.

«В ночь с 6 на 7 сентября 2023 года зафиксировано несколько вызовов скорой медицинской помощи в Льгове к пациентам с симптомами острой кишечной инфекции. Сейчас в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко находятся четыре пациента в состоянии средней степени тяжести. Десять человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение в Льговской ЦРБ. К сожалению, одна пациентка 23 лет скончалась от инфекционно-токсического шока», - говорится в сообщении пресс-службы губернатора Курской области.

Региональный Роспотребнадзор начал проверку пункта общественного питания во Льгове. Следственным управлением СК РФ по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.