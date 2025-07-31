В районе Покровска (Красноармейска) российским бойцам удалось ликвидировать 23-летнего добровольца из Соединенных Штатов Америки по имени Питранджело. Об этом сообщил Юрий Юзич, руководитель Краевой пластовой рады, в своём аккаунте в социальных сетях.

Юзич рассказал, что Питранджело был убит в сражении под Покровском 2 января 2025 года. Из его отряда выжили только двое солдат.

«Бобби стремился, как и старший брат, служить в морской пехоте США, но из-за тяжелой болезни почек не смог пройти медкомиссию. В 2022 году приехал в Украину. Сначала возил гуманитарную помощь, а в прошлом году официально вступил в Силы обороны Украины, чтобы убивать российских оккупантов», – написал он.

По словам Юзича, мать Питранджело пыталась отыскать его тело в Украине, но ее усилия так и не увенчались успехом.

Ранее украинский националист сообщил о 200–300 иностранных наемниках на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.