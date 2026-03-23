Под риском женщины от 18 до 30: назван цвет глаз у женщин, приводящий к депрессии

По словам эксперта, кареглазые представительницы женского пола более других склонны к депрессивным расстройствам. Также он назвал возрастную группу, которая подвержена этому состоянию чаще всего, пишет КП.

Геннадий Онищенко, академик РАН и заместитель главы Российской академии образования, рассказал о необычной взаимосвязи между цветом глаз и предрасположенностью к депрессии. На пресс-конференции он заявил, что кареглазые женщины страдают от этого расстройства чаще остальных.

Самой уязвимой группой эксперт назвал девушек и женщин в возрасте от 18 до 30 лет. По его наблюдениям, они подвержены сезонной депрессии в четыре раза чаще, чем мужчины.

Онищенко объяснил это особенностями женской психики, которая отличается большей гибкостью и подвижностью. Такое устройство, по его мнению, позволяет женщинам легче справляться с эмоциональным напряжением. Мужчины же, напротив, склонны сдерживать переживания, что в итоге негативно сказывается на продолжительности их жизни.