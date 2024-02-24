Под Тулой сбили сразу три вражеских беспилотника, летевших атаковать Москву

Российские боевые расчеты ПВО ликвидировали в небе над Тульской областью летевшие в направлении Москвы украинские беспилотники, проинформировало Минобороны РФ.

Отмечается, что последняя вражеская атака при помощи БПЛА была предпринята в районе 23.15 мск пятницы.

«Двадцать третьего февраля около 23.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.

Перед этим власти Тульской области сообщали, что ПВО сбила два беспилотника в регионе.

Во всех случая разрушений инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.