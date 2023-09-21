Под завалами взорвавшегося дома в Балашихе обнаружены тела мамы и маленькой дочки
Фото: [пресс-служба прокуратуры Московской области]
Печальную новость сообщил глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, именно их голоса постоянно слышали спасатели, разгребавшие завалы весь день, 20 сентября.
Таким образом, число жертв в результате инцидента в подмосковной Балашихе увеличилось до семи.
«Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении. Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут. Они шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей. До этого они уже вывели из дома несколько человек», — цитирует Куренкова ТАСС.
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования близким спасателей, погибших при обрушении дома в Балашихе.