Евгений Хромушин: пострадавшим при взрыве газа в Балашихе выплатят компенсации

Семьи погибших и пострадавшие при взрыве газа в многоквартирном доме в Балашихе получат компенсации. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Известно, что семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей. Пострадавшим тяжелой степени тяжести — по пятьсот тысяч рублей, средней — триста тысяч рублей и легкой — сто тысяч рублей. Также на восстановление имущества в квартирах будет выплачено по тридцать тысяч рублей на человека, а тем кто проживает один — по пятьдесят тысяч рублей.

Дом планируют восстанавливать. Предполагается, что жителям первого и пятого подъездов разрешат вернуться в свои квартиры завтра. Со слов Хромушина, информация о состоянии второго и четвертого подъездов пока уточняется. Ожидается, что восстановление дома займет девять месяцев. Жителям третьего подъезда будут выплачиваться средства на аренду жилья.

Восстанавливать третий подъезд будут монолитным способом с нулевой точки. Сдаваться [после восстановления] жителям квартиры будут с так называемым муниципальным ремонтом, то есть с отделкой и сантехникой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования близким спасателей, погибших при обрушении дома в Балашихе.