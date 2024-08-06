Подачу заявления на предоставление выплаты многодетной семье упростили на портале госуслуг в Подмосковье

Теперь в электронной форме заявления на предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье на региональном портале госуслуг в Подмосковье сведения о детях будет заполнять умный сервис. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что сервис сначала проверит в информационной системе данные о всех детях заявителя, после чего покажет только тех, на кого положена выплата и еще не назначена. Пользователю останется только выбрать нужного ребенка из списка и отправить заявку на рассмотрение.

«Благодаря интеграции регионального портала с другими информационными системами Московской области процесс получения госуслуг становится значительно проще и удобнее. Заявителям больше не нужно тратить время на ручное заполнение информации, которая уже есть в распоряжении ведомств — данные загружаются автоматически. Это, в свою очередь, позволяет избежать ошибок и сокращает число отказов в предоставлении услуг», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Напоминаем, что детям из многодетных семей, которые имеют регистрацию в нашем регионе и обучаются в региональных образовательных учреждениях, положена ежегодная денежная выплата. На каждого ребенка родители могут получить по семь тысяч рублей один раз в календарном году.