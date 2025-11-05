«Подарил жене мотоцикл и поплатился»: подарок законной супруге стал последней каплей для любовницы

В индонезийском городе Лампунг произошел шокирующий инцидент, где женщина напала на своего любовника и лишила его важного органа, пишет издание Daily Star.

28-летняя Винди Синтия отрезала половой орган 32-летнему Карсилану Утами, с которым встречалась с 2019 года. Причиной столь жестокого поступка стали постоянные измены мужчины.

Несмотря на то что в 2023 году Утами женился на другой женщине, он продолжил тайно встречаться с Синтией. Последней каплей для нее стало известие о том, что любовник купил своей законной супруге новый мотоцикл.

19 октября Синтия пригласила Утами в гостиничный номер, где встретила его в черном нижнем белье. После интимной близости она схватила заранее приготовленный канцелярский нож и напала на возлюбленного.

На допросе женщина заявила, что испытала чувство удовлетворения от содеянного. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где врачи провели операцию по восстановлению полового органа. Синтии грозит до семи лет лишения свободы по статье о вооруженном нападении.

