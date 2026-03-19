Подарки, голод и побег: какие признаки кричат о ближайшем крахе компании

О приближающемся крахе организации могут сигнализировать не только очевидные финансовые трудности, но и, казалось бы, мелочи. Карьерный консультант Валерия Доманская перечислила ранние признаки неблагополучия, на которые стоит обратить внимание сотрудникам. Ее слова цитирует Life.ru.

По словам специалиста, тревожным сигналом является резкое сокращение любых трат, включая даже такие незначительные статьи, как канцелярские принадлежности. Особо эксперт выделила исчезновение корпоративных подарков. Такая тотальная экономия чаще свидетельствует не о продуманной оптимизации, а об отчаянной попытке удержать бизнес на плаву.

Доманская призвала внимательно следить за отношением к ключевым сотрудникам, составляющим костяк организации. Если компания перестает их удерживать и они начинают увольняться, это плохой знак. Ситуация усугубляется, когда оставшимся работникам постоянно добавляют новые обязанности без соответствующей компенсации, пытаясь сэкономить на зарплатах.

Эксперт резюмировала, что наличие хотя бы двух из перечисленных факторов — веский повод задуматься о поиске нового места. Хаос в распределении обязанностей и отказ от обсуждения повышения зарплат в комплексе с мелочной экономией указывают на глубокие внутренние проблемы.