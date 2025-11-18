«Подарки на бегу». Почему россияне перестали готовиться к праздникам заранее?

Тщательное планирование подарков уступает место живым, спонтанным эмоциям. Согласно исследованию ювелирного бренда SOKOLOV, с которым ознакомилось издание «Газета.Ru» , большинство россиян (64%) приобретают презенты всего за день-два до праздника, а каждый второй регулярно радует близких без всякого повода.

Стереотип о заблаговременном выборе подарка разрушается данными опроса: 39% респондентов признаются, что принимают решение о покупке в последние 48 часов, а для 22% такая практика стала привычной нормой.

Ключевым фактором такой спешки является хроническая нехватка времени: 38% участников исследования ссылаются на чрезмерную занятость, а 26% просто забывают о приближающейся дате. Еще 16% сознательно откладывают выбор, опасаясь не угодить вкусу получателя.

Параллельно с этим в России укрепляется тренд на внеплановые знаки внимания. 36% граждан делают приятные сюрпризы близким несколько раз в год, а каждый четвертый — и того чаще. Основными адресатами таких спонтанных презентов становятся возлюбленные (36%) и родители (29%). В топе незапланированных покупок значатся цветы (30%), кондитерские изделия (24%), подарочные карты (24%) и стильные аксессуары (20%).

Даже в условиях цейтнота предпочтения россиян остаются неизменными: в списке «аварийных» подарков лидируют те же цветы (25%), сладости (19%) и сертификаты (17%). Ювелирные украшения, несмотря на более высокую стоимость, также входят в число популярных решений для последнего момента — их выбирают 6% опрошенных.

Что касается бюджета, самый распространенный чек на спонтанный подарок колеблется между 1000 и 3000 рублей (31%). 23% респондентов готовы потратить от 3000 до 5000 рублей, а 14% — до 10 000 рублей.

Ранее были названы самые популярные подарки на День матери среди москвичей.