Сможет ли назальный спрей обратить старение вспять? Что показало новое исследование

Ученые проверяют необычную идею: можно ли замедлить старение мозга с помощью обычного на вид назального спрея, пишет MindBodyGreen. Исследователи из Техасского университета A&M спроектировали экспериментальную терапию, которая в опытах на мышах помогла уменьшить воспаление в мозге и улучшить память.

С возрастом в мозге могут накапливаться хронические воспалительные процессы. Их связывают с туманом в голове, ухудшением памяти и повышенным риском нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Раньше это часто воспринимали почти как неизбежную часть старения.

Новый подход выглядит проще, чем звучит: ученые использовали крошечные биологические элементы, способные регулировать работу генов и воспалительных процессов. Их поместили в назальный спрей, чтобы доставлять терапию прямо к мозгу без инъекций и сложных процедур.

В экспериментах двух доз оказалось достаточно, чтобы у мышей снизилось воспаление, лучше заработали подпитывающие организм клетки — митохондрии, а тесты показали улучшение памяти. Эффект проявился за несколько недель и держался месяцами.

До аптек такому спрею еще далеко: нужны исследования на людях и проверка безопасности. Но сама идея интригует. Если технология сработает, борьба со старением мозга может однажды выглядеть не как фантастика, а как простой курс назального препарата.