«Не знал о схеме»: Олег Газманов обвинил экс-директора в пропаже 15 млн рублей

Народный артист РФ и автор многих хитов Олег Газманов решил судиться со своим бывшим концертным директором Дмитрием Царенко, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash. Отмечается, что причиной судебных разбирательств стала пропажа 15 млн рублей.

Певец утверждает, что не знал о серых схемах, которые провернул менеджер, и все выяснилось только после того, как Газманов провел внутренний аудит.

По данным источника, Царенко проводил часть концертов не через официальную бухгалтерию, а через свое ИП, скрывая тем самым реальные доходы артиста от налоговой. Как только директора уволили, гонорары Газманова, по его же заверениям, подскочили на 30–40%.

Однако у Царенко своя версия. Бывший менеджер заявляет: договор с певцом был фиктивным, а наличные — это инициатива самого Газманова. Якобы артист просил часть оплаты за концерты отдавать ему в руки кэшем, чтобы не светить полные суммы. Сам певец объясняет наличие крупных наличных средств просто: он часто брал деньги у спонсоров. Музыкант был уверен: все концертные выплаты проходили через бухгалтерию.

