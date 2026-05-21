Ранняя пенсия, надбавки и ипотека под 2%: какие льготы положены северянам

21 мая в России отмечается День полярника. Это не только профессиональный праздник, но и повод напомнить, какие реальные деньги и льготы положены тем, кто живет и работает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. О том, какие меры поддержки действуют для полярников в 2026 году, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственной и муниципальной службы Московского областного филиала РАНХиГС Елена Галий.

Ранний выход на пенсию и повышенные выплаты

По словам эксперта, главная особенность для полярников — это право уйти на пенсию раньше общероссийских сроков. Если человек отработал не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, приравненных к ним, и при этом имеет общий страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, он может оформить досрочную пенсию.

Отдельные послабления есть для женщин и представителей традиционных северных профессий. Женщины с двумя и более детьми при наличии необходимого северного стажа могут выйти на пенсию уже в 50 лет, несмотря на общее повышение пенсионного возраста до 60 лет. Оленеводы, рыбаки и охотники промысловики, по словам эксперта, получают право на пенсию еще раньше: мужчины в 50 лет, женщины — в 45, при условии, что в северных условиях они отработали соответственно 25 и 20 лет.

«Кроме досрочного выхода, полярникам положены повышенные пенсионные выплаты. С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 9 584 рубля 69 копеек. Для тех, кто заработал северный стаж, она увеличивается: на 50% в районах Крайнего Севера и на 30% в приравненных местностях. В результате доплата за север может составлять либо 4 792 рубля 34 копейки, либо 2 875 рублей 41 копейку в месяц. Плюс к этому на размер пенсии влияет районный коэффициент: в зависимости от региона он умножает выплаты от 1,15 до 2 раз, но действует только пока пенсионер реально проживает в северном регионе», — отметила Галий.

Отпуск за счет работодателя и «арктическая» ипотека

Экономист подчеркнула, что, помимо пенсий, полярники имеют и текущие льготы по работе и жилью. Женщины на Крайнем Севере вправе трудиться по сокращенной 36-часовой рабочей неделе с сохранением полной ставки. Людям, работающим в северных организациях, раз в два года работодатель обязан оплатить дорогу к месту отдыха и обратно по территории России. Воспользоваться этим можно, только когда уже есть право на ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы.

«Похожее правило действует и для неработающих пенсионеров, живущих в северных регионах. Раз в два года им компенсируют проезд к месту отдыха и обратно: либо по талонам на бесплатные билеты, либо через возмещение уже потраченных средств по документам в Социальном фонде», — добавила эксперт.

Отдельный блок поддержки связан с жильем. В арктических регионах продолжает работать льготная «арктическая ипотека» под 2% годовых. Как отметила Галий, эта программа рассчитана на тех, кого нужно привлечь и удержать на Севере: молодых семей, многодетных, работников образования и здравоохранения, участников программы «Арктический гектар», переселенцев, участников СВО и других категорий. Условия включают срок кредита до 20 лет, первоначальный взнос от 20% и максимальную сумму до 6 млн рублей, а при покупке более просторного жилья — до 9 млн. Жилье можно приобрести в новостройке, а в ряде случаев и на «вторичке».

Фото: [ Подмосковье сегодня/Наталья Дорофеева ]

Эксперт добавила, что в некоторых северных регионах действуют дополнительные меры: освобождение пенсионеров с северным стажем от уплаты имущественного налога, льготы по оплате коммунальных услуг, а также программы вроде «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский работник культуры», когда за переезд в северный или сельский населенный пункт полагаются крупные единовременные выплаты.

Таким образом, система льгот для полярников в 2026 году охватывает пенсионные, трудовые, транспортные и жилищные меры поддержки и призвана компенсировать тяжелые условия жизни и работы на Крайнем Севере. Чтобы пользоваться всеми возможностями, важно вовремя подтвердить северный стаж и внимательно изучить правила именно своего региона, поскольку конкретные суммы и программы отличаются от субъекта к субъекту.