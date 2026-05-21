«Калинка-малинка» на двух языках: девятилетняя девочка заставила плакать жюри арабского шоу «Голос»

Девятилетняя участница арабской версии популярного шоу «Голос. Дети» в Иордании устроила настоящий фурор: вместо привычных для проекта восточных мотивов она выбрала русскую народную песню «Калинка-малинка», пишет «Леди.Mail». Ребенок исполнил ее на двух языках — русском и арабском. Зал взорвался аплодисментами, а наставники, не сговариваясь, нажали заветные кнопки.

Эмилия — девочка с двумя корнями: ее мама русская, а папа иорданец. Для выступления она выбрала платье и красный ободок, стилизованные под русский народный костюм. Образ получился ярким и трогательным одновременно. Судьи признались, что были тронуты до глубины души.

Сама Эмилия после эфира призналась, что очень любит Россию и мечтает когда-нибудь выступить в Кремле. Она также поблагодарила свою маму за то, что та научила ее русскому языку и народным песням.

Ролик с «Калинкой-малинкой» уже разлетелся в соцсетях, собрав тысячи восторженных комментариев. Пользователи восхищаются талантом девочки и ее смелостью. Многие пишут, что такие выступления сближают страны и напоминают о настоящей культуре.

