Подмосковные прыгуны в воду завоевали восемь наград на чемпионате России

Подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей на чемпионате России по прыжкам в воду. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Елизавета Кузина (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) заняла первое место в прыжках с трёхметрового трамплина среди женщин и в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина (вместе с Ильей Молчановым из Москвы). Кроме того, она стала серебряным призером в прыжках с метрового трамплина и бронзовым — в синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди женщин в паре с Кристиной Айдаровой из Свердловской области.

Виктория Казанцева (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) одержала победу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди женщин в паре с Викторией Фроловой из Санкт-Петербурга и в синхронных прыжках с 10-метровой вышки среди женщин в дуэте с Екатериной Беляевой из Москвы. Ей также удалось занять второе место в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Там она выступила в паре с Русланом Терновым из Москвы.

Александр Бондарь (областной Центр олимпийских видов спорта, Руза) замкнул тройку лидеров в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с Анной Конаныхиной из Санкт-Петербурга.

Соревнования прошли в Казани в рамках государственной программы «Спорт России», участниками стали более 100 сильнейших спортсменов России. Турнир стал ключевым этапом формирования национальной сборной для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта. Его проведут в Париже с 31 июля по 16 августа.

