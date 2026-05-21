Подмосковные теннисисты завоевали две медали на первенстве России

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на первенстве России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет — золотую и серебряную. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Дениз Якын (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) в дуэте с Екатериной Дроздовой из Москвы одержал победу в смешанном парном разряде. Алина Савостикова (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) стала призером в парном разряде среди девушек, она выступила в паре с Амелией Усмановой из Оренбургской области.

Соревнования прошли в Кстово (Нижегородская область) в рамках государственной программы «Спорт России», они стали важным этапом отбора в юниорскую сборную России для участия в международных турнирах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.