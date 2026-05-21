В Подмосковье за две недели опубликовали почти 50 социально значимых закупок

В Подмосковье за период с 4 по 18 мая было опубликовано 49 социально значимых закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Свыше 10 лотов — по круглогодичному содержанию муниципальных и региональных дорог. Также представлены лоты на проведение капремонта, поставку КТ-аппаратов.

К примеру, планируется капитально отремонтировать мост через ручей возле Петрищево в Рузе, центральные тепловые пункты в Луховицах и Шаховской. Также в планах — реконструкция котельной в Лотошино.

Кроме того, будет проведена реставрация объекта культурного наследия «Ансамбль Бобренева монастыря, XVII-XVIII вв.: Западный братский корпус» в Коломне.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Центральной площади в Одинцово.