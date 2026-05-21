Нужно ли мыть замороженные овощи и ягоды? Эксперт объяснил простое правило

Вы задумывались о том, насколько замороженная продукция чистая? Такие фрукты и овощи чаще всего не нужно мыть перед использованием, пишет Southern Living. По словам специалиста по пищевой безопасности Эбби Тил, такие продукты до упаковки уже проходят несколько этапов промывки, сортировки, а овощи иногда еще и бланшируют.

Это значит, к примеру, что замороженную чернику для пирога можно брать прямо из пакета. Промышленная обработка обычно куда тщательнее, чем быстрое ополаскивание дома: там используют несколько стадий очистки, сильный напор воды и строгие санитарные процедуры.

Более того, лишняя вода может только испортить продукт. Замороженные овощи после оттаивания становятся более хрупкими, и промывка может превратить их в мягкую, водянистую массу.

Исключение есть: если ягоды или овощи смерзлись в один ледяной ком, их можно быстро ополоснуть теплой водой, чтобы убрать лишний иней и разделить куски. Но после этого продукт важно хорошо обсушить. Влага ускоряет порчу, потому что микроорганизмам нужна вода для роста.

Замороженные фрукты обычно можно есть даже прямо из пакета: высокая кислотность и сахар делают их менее удобной средой для бактерий. А вот замороженные овощи лучше готовить полностью по инструкции на упаковке — они менее кислые и требуют термической обработки.