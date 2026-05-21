Популярная блогерша Сауле Базархан умерла после операции

В Алма-Ате расследуют обстоятельства смерти известной казахстанской модели и блогера Сауле Базархан, сообщает The Voice. Как выяснилось, женщина скончалась 15 мая в частной клинике пластической хирургии Smart Beauty во время плановой операции по липосакции под местной анестезией.

По словам дочери погибшей, операция должна была продлиться всего полтора часа. Однако врачи перестали выходить на связь с родственниками.

«Час. Полтора. Два. Три. На вопросы не отвечали. Просто молчали», — написала девушка в соцсетях.

О трагедии семье сообщили только в 18:00, а скорая помощь приехала лишь через час — к семи вечера.

«Три часа она была одна там, за закрытой дверью. А мы не знали. И до сих пор у нас остается много вопросов», — возмутилась девушка.

Клиника, по словам родственников, не остановила прием и записывала новых пациентов уже спустя несколько дней после трагедии. Семья требует приостановить деятельность медицинского центра до полного установления обстоятельств случившегося.

В самой клинике заявили, что детали произошедшего не будут комментировать до окончания проверки. Тем временем полиция уже подтвердила возбуждение уголовного дела. В рамках досудебного расследования управление полиции Бостандыкского района проводит весь комплекс необходимых следственных мероприятий.

Базархан была не только моделью и блогером-миллионником, но и успешной бизнес-вумен. Она занимала пост управляющего директора стоматологической клиники. У женщины остались дети и внуки.

