В Подольске построят котельную в ЖК «Дубровицы Клаб»

ФСК Family (входит в ГК ФСК) выдали разрешение на строительство котельной в жилом комплексе «Дубровицы Клаб» в городском округе Подольск, она станет частью инженерной инфраструктуры проекта и обеспечит дома и социальные объекты теплом и горячим водоснабжением. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Это будет блочно-модульное сооружение общей площадью более 1,5 тыс. кв. м, его оснастят современными системами автоматизации и контроля энергопотребления. Общая мощность котельной составит 14 МВт.

Жилой комплекс комфорт-класса объединяет многоквартирные дома и таунхаусы с собственными участками до 3 соток, на территории также появятся муниципальная школа на 625 мест, детский сад на 300 мест, поликлиника с детским и взрослым отделениями, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, торговая галерея.

