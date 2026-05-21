Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в опросе на тему влияния стресса на здоровье. Его проводит Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда России.

Как сообщает министерство, институт разрабатывает рекомендации по снижению негативного влияния монотонии и стрессовых ситуаций на жизнь и здоровье работающих.

К участию в опросе приглашаются работники организаций различных отраслей экономики. Пройти его можно на этом сайте с 25 мая до 30 июля 2026 года. Результаты опроса будут обобщены и представлены в виде научно обоснованных рекомендаций по снижению производственного травматизма по конкретным психофизиологическим факторам.