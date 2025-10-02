Подарки учителям: Минпросвещения анонсировало пересмотр ценового предела

Минпросвещения РФ не исключает возможности корректировки действующего лимита на стоимость подарков работникам сферы образования. Об со ссылкой на официальную позицию министерства сообщает ТАСС.

Согласно заявлению представителей ведомства, в перспективе может быть пересмотрен верхний порог стоимости подношений, включая цветочные композиции, для педагогов. Ключевыми факторами для принятия подобного решения станут актуальная экономическая ситуация в государстве и результаты специальной антикоррупционной проверки.

При этом в Минпросвещения отметили, что сам факт преподнесения подарка или букета учителю является доброй традицией, символизирующей знак внимания и благодарности.

Ранее сообщалось о том, что депутат Лантратова предложила закрепить право молодых педагогов на «подъемные».