Подготовка к учебному году в округе Пушкинский: проверка гимназии в Тарасовке

В преддверии нового учебного года в образовательных учреждениях округа Пушкинский проходят плановые проверки.

Специальная комиссия, в состав которой входят представители правоохранительных органов (МВД и Росгвардии), медицинские работники, сотрудники администрации и департамента образования, оценивает готовность 23 образовательных комплексов, специализированной школы-интерната и двух учреждений дополнительного образования. Кроме того, в списке проверяемых числятся 11 частных и одна государственная организация.

В этом году в процесс подготовки был внедрен новый инструмент — электронный паспорт образовательной организации, разработанный Министерством образования Московской области. Именно с помощью этой цифровой платформы фиксируются и утверждаются документы, подтверждающие готовность учебных заведений к началу учебного года.

23 июля комиссия провела комплексную проверку готовности к новому учебному году гимназии, расположенной в селе Тарасовка.

В гимназии активно ведутся работы по улучшению инфраструктуры: выполняется косметический ремонт учебных классов и коридоров, благоустраивается прилегающая территория, проводится тестирование и настройка систем безопасности и пожарной защиты.

При осмотре особое внимание было уделено состоянию учебных аудиторий, проверке готовности столовой и обеспечению специализированных кабинетов необходимым оборудованием.

По результатам проверки заместитель главы округа Пушкинский Ольга Жданова подчеркнула, что уровень комфорта и безопасности образовательной среды напрямую влияет на результаты обучения учащихся. В связи с этим местные власти прилагают все усилия, чтобы 1 сентября дети смогли вернуться в школы, соответствующие высоким стандартам безопасности и создающие оптимальные условия для обучения.