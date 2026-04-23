«Подгузники и отчеты». Российские мужчины массово уходят в отпуск по уходу за ребенком

В России стремительно растет число мужчин, которые готовы взять на себя обязанности по уходу за ребенком вместо жены и уйти в соответствующий отпуск. Результаты исследования сервиса SuperJob (имеются в распоряжении RT ) показали: впервые начиная с 2015 года доли тех, кто поддерживает такой шаг, и тех, кто против него, оказались равными.

Специалисты выяснили, что 33% респондентов в случае необходимости полностью согласны на подобное решение. Еще 17% заявили, что «скорее готовы» пойти в декрет. Таким образом, суммарно 50% опрошенных мужчин допускают для себя такую возможность.

Примечательно, что в 2026 году доля категорических противников ухода мужчин в отпуск по уходу за ребенком сократилась до 29 процентов (годом ранее показатель составлял 34%). Число тех, кто «скорее не согласен», также уменьшилось — с 23 до 21 процента.

Параллельно опрос работодателей показал, что за последние 12 месяцев факты оформления мужчинами отпуска по уходу за ребенком были зафиксированы в каждой шестой компании (17%).

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи трудоустроенных женатых мужчин, планирующих детей, а также представители одной тысячи компаний-работодателей.

Ранее сообщалось о том, что родителям в декрете разрешили работать у другого страхователя без потери выплат.