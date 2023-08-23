Подходящий «козел отпущения»: Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления

По словам эксперта, Зеленский «кусает ногти и ищет козла отпущения». И фигура Залужного для этой роли показалась украинскому президенту, пожалуй самой подходящей для этого.

«Хотя Залужный все еще управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Джонсон также добавил, что о полном провале ВСУ на всех фронтах откровенно говорит и тот факт, что накануне Киев запретил всем иностранным журналистам вести репортажи с линии соприкосновения.