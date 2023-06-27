Подключить здание к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» в Подмосковье стало проще

На региональном портале госуслуг добавили сервис предзаполнения сведений об объекте для подключения к системе «Безопасный регион». Об этом рассказали в Министерстве госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Напоминаем, что все застройщики региона по окончании строительства должны подключить объект к системе «Безопасный регион». Теперь благодаря сервису предзаполнения удастся сократить число отказов в предоставлении услуги.

Также застройщикам нужно получить сертификат подключения к системе «Безопасный регион». Для этого необходимо подать заявление на регпортале.Эта услуга тоже оптимизирована: в форму заявления внедрен сервис, который автоматически заполнит информацию об объекте.

Подавать запрос на сертификат не требуется, если орган государственного строительного надзора самостоятельно передает через систему межведомственного взаимодействия сведения о соответствии объекта требованиям технических регламентов, сведения о застройщике, идентификацию объекта подключения к системе «Безопасный регион». В этом случае услугу предоставят проактивно.