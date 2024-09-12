Подмосковье поделилось с регионами РФ опытом цифровизации в сфере оказания мер соцподдержки

В рамках Всероссийской недели охраны труда Подмосковье поделилось с регионами страны опытом цифровизации в сфере оказания мер соцподдержки. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Так, глава ведомства Андрей Кирюхин рассказал об опыте Подмосковья в части перевода в онлайн-формат услуг по оказанию мер соцподдержки многодетным семьям и внедрения цифрового удостоверения.

Он отметил, что в области проживают 1,2 миллиона семей, в которых воспитываются более 1,7 миллиона детей. Из них 20% — дети из многодетных семей. Для таких семей в регионе доступно полтора десятка мер соцподдержки. Все они оцифрованы, к тому же многие назначаются проактивно. Для удобства жителей в Подмосковье запустили чат-бот, с помощью которого можно узнать информацию о льготах.

Также в рамках программы вручили награды победителям Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания. Представительница Подмосковья — специалист комплексного центра «Егорьевский» Татьяна Бурова — заняла на нем третье место в одной из номинаций.