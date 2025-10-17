Подмосковье получит автобусы с двумя двигателями для экологии и экономии

В Подмосковье стартует новая эра в общественном транспорте. «Мострансавто» анонсировало запуск маршрута, где будут курсировать дизель-электрические автобусы. Эти машины сочетают преимущества традиционного дизельного двигателя и электрического мотора, что позволяет значительно снизить эксплуатационные расход, сообщает Regions .

Ключевое преимущество гибридных автобусов — экономия топлива до 30%. В отличие от полностью электрических автобусов, для которых требуется серьезная инфраструктура зарядных станций, гибриды способны работать на более привычных маршрутах без дополнительных затрат на строительство новых объектов.

Новый транспортный проект внедряется в одном из наукоградов Подмосковья, но конкретный маршрут пока не раскрывается. Однако, по словам представителей «Мострансавто», такой подход существенно улучшит транспортную доступность и снизит углеродный след, что имеет важное значение для экологии региона.

Кроме того, первый пассажир нового автобуса получит подарок от генерального директора компании Андрея Майорова. Ожидается, что проект станет важным шагом в развитии гибридного транспорта в России.

