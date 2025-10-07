Подмосковье угостит гостей выставки «Золотая осень» бесплатным мороженым и ягодами

С 10 по 13 октября в московском «Тимирязев Центре» пройдет агропромышленная выставка «Золотая осень», где Московская область развернет масштабную дегустационную зону. Подробности передает издание REGIONS.

Посетители смогут бесплатно попробовать продукцию ведущих подмосковных производителей без предварительной записи — регистрация доступна непосредственно на площадке. В меню дегустаций — мороженое от долгопрудненской компании «Чистая Линия», включая новинки сезона: «Мини-шарики Радуга» с пребиотиками и замороженные фруктово-ягодные чаи в брикетах.

Рузский производитель ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» представит линейку кофейных напитков, а наро-фоминская компания «Гринфилдс Агро» привезет свежие ягоды малины, клубники, ежевики и голубики.

Воскресенский агрохолдинг «ЭКО-Культура» предложит гостям продегустировать томаты черри, а компания «1-й Кулинарный» познакомит с ассортиментом своей продукции.

Выставка работает по адресу: Верхняя аллея, дом 6, строение 1, где все желающие смогут не только попробовать местные продукты, но и получить информацию о производителях региона.

