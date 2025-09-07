В Подольске на фестивале «Вильям Похлебкин» приготовили 200 литров щей

В Подольске прошел третий фестиваль «Вильям Похлебкин», посвященный известному историку кухни и кулинару. Мероприятие собрало в парке имени Талалихина более 3,5 тыс. человек. Гости фестиваля смогли попробовать 200 литров щей, пироги из русской печи, суп из карпа и белого гриба, пироги с яблоками, капустой, треской и шпинатом, а также яблочный чай с малиной и имбирем, приготовленные по рецептам Похлебкина.

На фестивале также прошел кулинарный конкурс с участием команд из разных городов, а сотрудники музея «Подолье» подготовили стилизованную фотозону. Руководитель детского фольклорного ансамбля «Ремесленная слобода» представила уникальные предметы из Музея традиций и быта. На художественном мастер-классе посетители могли раскрасить деревянные подставки под горячее и разделочные доски.

Автор Елена Мушкина презентовала свою книгу «Здравствуйте, я — Похлебкин», а глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что фестиваль стал настоящим праздником вкуса и отражением богатейшей истории и культуры края. Он подчеркнул, что наследие Вильяма Похлебкина продолжает вдохновлять и объединять людей.

Вильям Похлебкин — участник Великой Отечественной войны, советский и российский историк, автор более 50 книг о кулинарии, которые были переизданы множество раз и стали популярными во всем мире. Его книги «Чай», «Все о пряностях», «Национальные кухни наших народов» используют современные повара по сей день. С 1967 по 2000 год Похлебкин жил в Подольске, где занимался исследованиями в области кулинарии.

