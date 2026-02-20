Подмосковье вошло в пятерку лидеров по числу заявок на программу «Лидерство в медицине»

Подмосковье вошли в пятерку регионов — лидеров по количеству заявок на образовательную программу для руководителей здравоохранения «Лидерство в медицине: стратегическое развитие региональных систем здравоохранения», которую разработали в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения Минздрава России при поддержке Минздрава. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Заявки на участие подали более 1,3 тыс. человек из 89 регионов России, включая 49 — из Московской области. Программа направлена на подготовку руководителей региональных систем здравоохранения, которые хотят реализовывать национальную политику в профильной сфере на местах, управлять межведомственными проектами и не только. 80 лучших специалистов пригласят на очное обучение, выпускники смогут войти в кадровый резерв системы здравоохранения.

«Опыт „Сенежа“ подтверждает: устойчивые результаты появляются там, где управленцы выстраивают сотрудничество, находят общий язык с коллегами из разных сфер и видят общую стратегическую цель», — отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.

Участникам предстоит пройти двухэтапный дистанционный отбор, в который войдут онлайн-тестирование на лидерский потенциал и поведение в условиях неопределенности и оценка профессиональных компетенций в формате деловой игры. В образовательную программу включили четыре модуля, два из которых пройдут в регионах России. Первый — в Красноярском крае — посвятят архитектуре федеральной политики в сфере здравоохранения и ее декомпозиции на уровень конкретного региона. Участники получат инструменты для анализа национального проекта «Продолжительная активная жизнь» и других инициатив и не только. Второй состоится в Москве, спикером станет министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

