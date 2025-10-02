Подмосковье вошло в топ-5 по числу регистраций на трек «Наставничество» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». От региона было подано 492 заявки.

Присоединиться к треку можно до 4 ноября. Принять участие в нем могут студенты, педагоги, руководители. В рамках направления участники будут учиться у экспертов и коллег, которые объединены общими интересами и целями.

Этап откроется вебинаром и курсом от Центра знаний «Машук», а также созданием пар «наставник + наставляемый». После этого пройдет практика. Затем каждая пара должна будет разработать общую инициативу по развитию наставничества. Лидеров пригласят в финал, в рамках которого они представят свои проекты.

