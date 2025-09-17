Губернатор Московской области провел встречу с участниками программы «Герои Подмосковья»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками программы «Герои Подмосковья». В четверг будет завершен первый очный модуль обучения в рамках проекта.

«Приятно, что наша программа популярна и востребована. Желающих принять в ней участие было порядка 2,5 тыс. Знаю, что здесь ребята из разных регионов страны — Краснодар, Смоленск, Москва и т. д. Очень надеюсь, что вы получите все необходимые знания и компетенции для гражданской профессии», — сказал губернатор.

Он отметил, что по итогам муниципальных выборов в регионе депутатами стали 11 участников СВО, в том числе четыре финалиста программы. Это Иван Клещерев в Балашихе, Игорь Какушкин и Павел Папулов во Фрязино, Игорь Науменков в Подольске.

Образовательная программа для участников СВО была разработана совместно с экспертами Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Было подготовлено четыре очных модуля на базе мастерской управления «Сенеж». Между модулями участники будут стажироваться в органах власти под руководством наставников. В завершение обучения лучшим предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Один из участников программы, Андрей Бычин из Балашихи, поблагодарил правительство Подмосковья за поддержку бойцов на передовой.

«Ребята, с которыми мы общаемся, передавали вам, Андрей Юрьевич, привет с передовой, а также слова благодарности за то, что вы с открытой душой, честно и правдиво помогаете приближать победу», — сказал он.

Во встрече приняли участие представители программы «Время Героев» Кирилл Лосунчуков, который назначен замглавы Мининвеста региона, и Юлия Муллагалиева, которая проходит стажировку в Минздраве области. Их наставник — губернатор Андрей Воробьев.

«Я хочу поблагодарить вас, что не отсиживаетесь на наших встречах, всегда имеете возможность и желание высказать свое мнение. Когда на каждом направлении работают подготовленные люди, которые постоянно развиваются, самосовершенствуются, то это, безусловно, залог успеха», — отметил губернатор.

Кирилл и Юлия поделились опытом участия в федеральной программе и впечатлениями о работе в команде областного правительства.

«Мне доверили ответственную должность. И для меня очень важно не подвести ни вас, Андрей Юрьевич, ни всю вашу команду, ни других участников СВО, которых мне выпала честь представлять в правительстве. Вначале было трудно, но в том числе благодаря коллективу, мне кажется, все получается», — сказал Лосунчуков.

Муллагалиева отметила, что коллеги из Минздрава и правительства региона сопровождают, помогают, делятся советами.

«Для меня большая честь сегодня присутствовать здесь. Я рада познакомиться с ребятами. Вижу, что глаза горят, и я уверена, что все участники программы действительно хотят изменений, инноваций», — сказала она.

В ходе встречи отметили, что отбор на следующий поток областной программы планируется запустить во второй половине 2026 года.

«Мы всех вас ценим, нам не безразлично, получится у вас или нет. Хотим, чтобы у нас в регионе как можно большее количество ребят, вернувшихся с передовой, были в игре», — заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что во флагманских центрах реабилитации региона лечение прошли более 1 тыс. бойцов СВО.