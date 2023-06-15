Подмосковье возглавило рейтинг регионов для оздоровительного туризма
Фото: [Welcome.mosreg.ru]
Московская область заняла первое место среди некурортных российских регионов для оздоровительного туризма.
Рейтинг субъектов, популярных для летнего отдыха в этом году, составил портал бронирования «Санатории России», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Всего в списке 25 регионов. В первую десятку после Подмосковья вошли Башкирия, Татарстан, Тюменская, Калининградская, Ленинградская, Челябинская и Свердловская области, а также Москва и Пермский край.
Эксперты отметили, что Московская область привлекает туристов комфортными условиями проживания и разнообразием лечебно-оздоровительных процедур.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что детям участников спецоперации обеспечат комфортный летний отдых.