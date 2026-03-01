Подмосковье встретит март с дождем и ветром: синоптики пообещали потепление до +5 градусов

Переход к весеннему характеру погоды начнется в Московском регионе в воскресенье, 1 марта. Существенных осадков не прогнозируется, однако местами возможен дождь и образование гололедицы, следует из данных Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. В ночные часы похолодает до –2. В отдельных районах вероятны слабые осадки преимущественно в виде дождя, на дорогах местами сохранится наледь.

В Москве в дневные часы ожидается +3…+5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 0. Ветер западного и юго-западного направлений усилится до 5–10 м/с. Атмосферное давление удержится в пределах 751–752 мм рт. ст.

