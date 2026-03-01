На Сахалине ограничили движение автобусов из-за циклона

На Сахалине из-за ухудшения погодных условий введены ограничения для общественного транспорта. С 10:00 по местному времени закрыт участок региональной трассы Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск между Томари и селом Белинское, пишет « АСТВ.ру ».

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, ограничения действуют на отрезке с 141-го по 203-й километр. Решение принято в связи с неблагоприятной метеообстановкой. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

По данным ГУ МЧС России по Сахалинской области, вечером 28 февраля и в ночь на 1 марта к острову подойдет снежный циклон. Сильные осадки прогнозируются в Анивском, Долинском, Корсаковском, Макаровском, Поронайском, Томаринском и Смирныховском районах, а также в Южно-Сахалинске.

Синоптики предупреждают о сильном, местами очень сильном снеге. На побережье ожидается метель и снижение видимости до 500 метров и менее.

Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Ситуация находится под постоянным контролем спасательных подразделений.

