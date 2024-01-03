Подмосковная Баковка полыхает, жилой дом вспыхнул как спичка от взрыва газа

Общество

Фото: [© РИА Новости]

Как передает Shot, в настоящее время в подмосковной Баковке, рядом с Одинцово, происходит сильный пожар.

По предварительной информации,причиной пожара стал взрыв газа в жилом доме.

По словам очевидцев, что прямо сейчас над Баковкой поднимается зарево от пожара и черный, густой столб дыма, который виден за несколько километров вокруг.

«Информации о пострадавших нет. На место происшествия выдвинулись сотрудники МЧС», - приводится в публикации.

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