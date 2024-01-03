Подмосковная Баковка полыхает, жилой дом вспыхнул как спичка от взрыва газа
Фото: [© РИА Новости]
Как передает Shot, в настоящее время в подмосковной Баковке, рядом с Одинцово, происходит сильный пожар.
По предварительной информации,причиной пожара стал взрыв газа в жилом доме.
По словам очевидцев, что прямо сейчас над Баковкой поднимается зарево от пожара и черный, густой столб дыма, который виден за несколько километров вокруг.
«Информации о пострадавших нет. На место происшествия выдвинулись сотрудники МЧС», - приводится в публикации.