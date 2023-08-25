Подмосковная Коломна с размахом отметит свой день рождения

Старинная Коломна в первую субботу сентября широко отпразднует 846-ю годовщину своего основания.

Утро начнется традиционно. В торжественный день представители администрации округа, общественных организаций, простые горожане, возложив цветы к мемориалу в парке, отдадут дань памяти землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной.

Затем праздник переместится на разные площадки города. О том, чтобы всем было интересно и увлекательно, позаботились организаторы.

Концерты оркестра народных инструментов «Мелодии России» и молодежных рок-групп, фестиваль «Детское счастье», театральные постановки, День открытых дверей в Конькобежном центре, шоу KOLESNIKOV FMX FEST — это лишь немногая часть дневных мероприятий, перечисленных в сценарии.

Вечером на центральной площади на сцену выйдут лучшие певцы Коломны, а также Михаил Брагин (Мурзилки LIVE) и Денис Клявер. И на прощание — салют.