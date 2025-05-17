Подмосковная молодежь может принять участие в конкурсном треке «Медиа»

Федеральное агентство по делам молодежи сообщает, что в целях повышения престижа и популяризации профессии учителя, формирования траектории профессионально-личностного развития педагогов и студентов АНО «Россия — страна возможностей» с 2019 года реализует проект «Флагманы образования».

В 2025 году важными задачами проекта являются формирование лидеров общественного мнения из числа педагогов, а также повышение медиаграмотности студентов и сотрудников сферы образования с целью транслирования позитивного имиджа образовательного процесса.

АНО «РСВ» при поддержке АНО «Диалог» в рамках реализации проекта запустили конкурсный трек «Медиа». Для зарегистрированных участников с 5 мая 2025 года доступен образовательный курс, содержащий в себе вебинары, конспекты, задания и иные форматы работы.

Принять участие в конкурсном треке «Медиа» могут студенты, педагоги и административные работники в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики РФ, а также граждане иностранных государств от 18 лет на момент регистрации.

Подать заявку на участие в конкурсном треке можно до 31 октября 2025 года на официальном сайте проекта.