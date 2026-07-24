Подмосковная молодежь внесла предложения в новую народную программу

Подмосковная молодежь вносит свои предложения в новую народную программу «Единой России» в рамках спортивных турниров на объектах, построенных по наказам жителей. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В регионе завершился очередной этап проекта «Гвардейская машина» — серии дворовых спортивных турниров, которые «Молодая Гвардия Единой России» проводит на объектах, благоустроенных по народной программе. Так, в Домодедове в парке «Взлет» прошли соревнования по пляжному волейболу. Парк в микрорайоне Авиационный появился по инициативе жителей, там есть набережная вдоль пруда, теннисный корт, велодорожки, детские площадки с безопасным покрытием, ферма альпак, стрелковый тир и детский лабиринт. Молодогвардейцы оценили обновленное пространство и предложили построить закрытый легкоатлетический манеж и расширить площадки для игр.

«Парк «Взлет» — это пример того, как наказы жителей превращаются в реальные дела. Люди голосовали за этот объект, выбирали, что здесь должно быть, — и сегодня мы видим результат: семьи отдыхают, дети растут в безопасной среде, а молодёжь играет в волейбол на пляжной площадке, которую сами же и выбрали», — отметил депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

В Химках на территории спортивного комплекса «Юность» который жители также выбрали в ходе голосования, обновили спортивно-игровой и тренажерный залы, обустроили зал хореографии. Там на футбольном поле также прошли соревнования.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц подчеркнула, что турниры под эгидой «Гвардейской машины» проводились весь июль. По ее словам, ребята соревнуются на объектах народной программы, чтобы люди знали, что это места, где они живут, отдыхают и занимаются спортом.

В перерывах между матчами в Химках также работали пункты сбора предложений. Среди них - строительство современного крытого 25-метрового бассейна и организация на базе спорткомплекса «Арена Химки» многофункционального молодежного пространства с комнатами для клубной работы, киберспорта и лекториями.

В Подмосковье продолжается реализация народной программы, с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году. За последние 5 лет в регионе благоустроено почти 350 общественных пространств. В этом году в регионе будет реконструировано еще около 80 общественных пространств, планируется обустроить более 400 дворов и около тысячи «народных троп».

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