Подмосковной молодежи предложили поучаствовать в военно-патриотической смене «Юнармеец»

Подмосковным юнармейцам предложили поучаствовать в военно-патриотической смене «Юнармеец», которая пройдет с 4 по 24 мая на базе всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае.

К участию в конкурсном отборе на добровольной основе допускаются участники движения «Юнармия» в возрасте от 14 до 17 лет включительно, имеющие достижения в области военно-прикладных дисциплин, опыт участия в военно-спортивных играх, конкурсах, соревнованиях, мероприятиях авиационно-космической и военно-морской направленности, а также проявившие себя в общественной и социально-полезной гражданско-патриотической деятельности, Всероссийских военно-патриотических и военно-спортивных игр соревнований, включая игру «Победа» и «Зарница 2.0» и Всероссийском проекте «Хранители истории» в период с 2023 по 2025 годы.

Подтверждением участия в движении является индивидуальный номер участника ВВПОД «Юнармия», генерируемый АИС «Юнармия» и имеющий статус «Актив».

Прием конкурсных работ осуществляется через приложение «Юнармеец» до 15 марта 2025 года включительно. Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте ВВПОД «Юнармия».

Подробная информация представлена на сайте движения.