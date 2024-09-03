Подмосковные лесничие отреставрировали место отдыха «Город птиц»

Подвергшуюся нападению вандалов зону отдыха «Город птиц» восстановили лесничие городского округа Егорьевск. Об этом заявили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

Так, в начале августа работники лесной охраны обустроили новое место отдыха «Город птиц»на излюбленной местными жителями территории «Жуковой горы». Поводом для устроения нового центра притяжения отдыхающих стал смотр-конкурс «Лучшее благоустроенное место отдыха», ежегодно проводимый между филиалами ГКУ МО «Мособллес».

Однако жители Егорьевска недолго смогли любоваться красотами новой достопримечательности. Уже через неделю «Город птиц» подвергся нападению вандалов. Лавочки были разрисованы бранными словами и неприличными рисунками. Также была украдена деревянная фигура филина, размещенная на стволе сухостойной сосны.

На поиски граждан, совершивших хулиганские действия, устремились не только сотрудники лесной охраны, но и представители местного телевидения.

На сегодняшний день лесничие оперативно уже отполировали и окрасили изуродованные вандалами скамейки, привели в порядок всю пострадавшую входную группу, однако филин так и не был возвращен на прежнее место. Сотрудники Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» надеются, что похитители одумаются и вернут символ «Города птиц» на его законное место.