Подмосковные организации могут поучаствовать в форуме «Ценности здорового образа жизни»

Представители профильных организаций и ведомств могут принять участие в форуме «Ценности здорового образа жизни», который пройдет 22–23 ноября в Москве.

Цель форума — собрать предложения и лучшие решения по формированию ценностей здорового образа жизни в стране, утвердить конструктивные предложения во исполнение отдельных пунктов утвержденного плана мероприятий по реализации в 2024–2026 годах основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сформировать всероссийское сообщество лидеров сферы ценностей здорового образа жизни.

Планируемое число участников — до 250 человек. Приглашаются члены ОПРФ профильных комиссий, региональных общественных палат, координационного совета при ОПРФ, представители региональных центров здоровья, представители профильных органов власти, общественники по теме ЗОЖ, эксперты, СМИ.

Для участия в форуме нужно до 18 ноября заполнить анкету на этом сайте.