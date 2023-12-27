Подмосковные перевозчики начали украшать автобусы к Новому году

Подмосковные перевозчики начали украшать автобусы и автовокзалы к Новому году, сообщили в Минтрансе региона. Транспортные средства с гирляндами и мишурой теперь можно увидеть во многих городах области.

«На маршрутах появились украшенные новогодние автобусы, в салонах «Мострансавто» скоро запустят аудиопоздравления», - отметил зампред областного правительства — глава Минтранса региона Алексей Гержик.

К примеру, в Химках курсирует новогодний троллейбус. Внутри он украшен праздничными плакатами, гирляндами и еловыми ветками. Управляет троллейбусом Дед Мороз.

В период новогодних праздников в подмосковных автобусах можно будет услышать поздравления от главного Деда Мороза страны и жителей Московской области.