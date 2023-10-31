Подмосковные персональные помощники прошли обучение по доступной среде

Сорок персональных помощников из Подмосковья прошли обучение по доступной среде в Центре изучения проблем инвалидов «Общество для всех». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.

«Наши персональные помощники уже помогают с бытовыми вопросами, оформлением госуслуг, а теперь, после специального обучения, и с вопросами доступности среды. Теперь персональные помощники сами выстраивают удобные маршруты, знают особенности обследования и создания доступной среды», — сообщила глава ведомства Людмила Болатаева.

На сегодняшний день в регионе проживает порядка 418 тысяч инвалидов, среди них 12 тысяч колясочников и 9 тысяч с нарушением зрения.

Людмила Болатаева также подчеркнула, что на сегодняшний день очень актуальна тема доступной среды, комфортной для каждой категории жителей региона, именно поэтому идет активная подготовка специалистов к современным реалиям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в реабилитационном центре «Ясенки» провели реконструкцию.