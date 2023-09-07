Подмосковные поисковики с начала года предали земле останки почти 100 солдат

Подмосковные поисковики с начала года предали земле останки 95 солдат, сообщила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

«Сейчас в регионе работают 112 отрядов, это порядка трех тысяч поисковиков. В 2023 году они провели порядка 300 экспедиций», – рассказала она.

Самединова отметила, что в случае обнаружения захоронения нужно сообщить об этом в компетентные органы. Так, если владелец участка земли находит останки, он должен сообщить об этом в течение трех дней.

Если речь идет о воинском захоронении, то муниципалитет уведомляет об этом уже региональные органы власти. В случае переноса останков на проведение работ предоставляется до шести месяцев.