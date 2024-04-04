Подмосковные психологи дали советы родителям детей-амбидекстров

Амбидекстры — это люди, которые могут одинаково хорошо использовать оба полушария мозга и обе руки при выполнении разных задач. При этом работа обоих полушарий не согласована между собой. Таких людей в мире всего около 1%.

Как отметила Волкова, с таким навыком можно родиться, а можно и приобрести его. Однако насильно переучивать ребенка не нужно. Следует определить, какая рука и какое полушарие являются доминирующими — сделать это можно на сессии с психологом.

«Результаты тестирования помогут спланировать дальнейшее обучение и развитие ребенка», — пояснила специалист.

У детей-амбидекстров могут возникнуть проблемы в обучении, связанные с рассеянностью внимания, неусидчивостью и гиперактивностью. Задачи, требующие точности, вроде сборки конструктора или контрольной по математике, могут даваться ребенку с трудом.

Если эмоционально подавлять таких детей, у них возникнут раздражительность и утомляемость. Для снятия напряжения они будут капризничать и прибегать к истерикам. Поэтому очень важно создать дома и в школе спокойную и любящую атмосферу, где ребенок будет чувствовать себя свободно.