Подмосковные школьники написали письма поддержки росгвардейцам, находящимся в зоне СВО

Отмечается, что дети выразили в своих посланиях росгвардейцам, которые в настоящее время находятся далеко от дома, добрые пожелания и надежду на скорейшее возвращение. Сотрудник Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, майор полиции Ольга Хомякова собрала и передала письма, написанные школьниками для бойцов.

Примечательно то, что Ольга вступила в ряды волонтеров с тех пор, как ее супруг отправился в зону проведения специальной военной операции. Для помощи бойцам на фронте офицер вневедомственной охраны организует сбор предметов первой необходимости, а также писем от родных и близких. В ближайшее время каждое письмо дойдет до своего адресата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Патриарх Кирилл обсудили поддержку участников специальной военной операции.