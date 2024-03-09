Подмосковные спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать бдительность при катании с горок

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» порекомендовали жителям Подмосковья соблюдать бдительность при катании с горок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне работники территориальных управлений № 12 и № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на территории региона в местах массового катания населения с ледяных спусков и профилактические беседы с местными жителями. Мероприятия прошли в городских округах Зарайск, Кашира, Серпухов и Ступино.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин сообщил, что цель проводимых рейдов — это напомнить гражданам правила безопасности при катании с горок для предотвращения несчастных случаев. Также в ходе патрулирования специалисты провели мониторинг в районе выезда своих подразделений на наличие опасных мест времяпровождения детей.